Необычную дискуссию начала пользовательница Threads @thatimperfect. Она спросила, как правильно есть конфеты "Стожары" (ранее известные как "Стрела"): начинать с тонкого острого кончика или со "шляпки". И, похоже, затронула тему, по которой у многих есть принципиальная позиция, пишет 24 Канал.

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Как правильно есть "Стожары": что думают украинцы

В комментариях быстро сформировались два лагеря. Сторонники острого кончика убеждены, что именно с него нужно начинать.

С острого, конечно, не изобретайте велосипед!– написала пользовательница @_cotton_ville.

Ее поддержала @skir2013, которая также считает, что сначала нужно съесть острую часть, а уже потом переходить к "шляпке".

А вот @alba.shop.ua призналась, что ее отношение к этим сладостям с годами изменилось. Раньше "Стожары" были для нее категорией невкусных конфет, которые могли долго лежать в подаренной коробке. Теперь же она вдруг начала их есть и пошутила, что это, видимо, признак приближающейся старости.

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У другой части пользователей есть свой ритуал – оставлять "шляпку" напоследок. @polichka_gr объяснила это просто: самое вкусное нужно приберегать на закуску.

С ней согласилась @lapikova76, которая считает, что верхнюю часть стоит есть последней, потому что она тверже.

Впрочем, не все вообще любят эту часть конфеты. @sheikha_svitlana написала, что не ест "шляпку" еще с детства. Автор поста @thatimperfect призналась, что у нее такая же привычка и она отдает ее тому, кому она нравится.

А пользовательница @ket_pilipenko высказалась еще более категорично: "Шляпка идет на**р". В ответ автор предложила альтернативу – отдавать ее мужу.

Этот вариант, кстати, поддержала @martynivolga, которая также написала, что съедает острый кончик, а верхушку оставляет мужу.

Нашелся и вариант для тех, кто не хочет выбирать между двумя частями. @kirsiilta пошутила, что можно попробовать засунуть конфету в рот целиком, как хомяк соломинку.

Похоже, универсального способа есть "Стожары" нет. Но теперь можно проверить, совпадают ли ваши сладкие привычки с привычками тех, кто рядом.