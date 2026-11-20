Незвичайну дискусію розпочала користувачка Threads @thatimperfect. Вона запитала, як правильно їсти цукерки "Стожари" (раніше відомі як "Стріла"): починати з тонкого гострого кінчика чи зі "шляпки". І, схоже, зачепила тему, щодо якої у багатьох є принципова позиція, пише 24 Канал.

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Як правильно їсти "Стожари": що думають українці

У коментарях швидко сформувалися два табори. Прихильники гострого кінчика переконані, що саме з нього потрібно починати.

З гострого звичайно, не видумуйте велосипед!– написала користувачка @_cotton_ville.

Її підтримала @skir2013, яка також вважає, що спочатку треба з'їсти гостру частину, а вже потім переходити до "шляпки".

А ось @alba.shop.ua зізналася, що її ставлення до цих солодощів із роками змінилося. Раніше "Стожари" були для неї категорією несмачних цукерок, які могли довго лежати у подарованій коробці. Тепер же вона раптом почала їх їсти й пожартувала, що це, мабуть, ознака наближення старості.

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Інша частина користувачів має власний ритуал – залишати "шляпку" наостанок. @polichka_gr пояснила це просто: найсмачніше потрібно берегти на закуску.

З нею погодилася @lapikova76, яка вважає, що верхню частину варто їсти останньою, адже вона твердіша.

Втім, не всі взагалі люблять цю частину цукерки. @sheikha_svitlana написала, що не їсть "шляпку" ще з дитинства. Авторка допису @thatimperfect зізналася, що має таку саму звичку й віддає її тому, кому вона подобається.

А користувачка @ket_pilipenko висловилася ще категоричніше: "Шляпка йде на**р". У відповідь авторка запропонувала альтернативу – віддавати її чоловікові.

Цей варіант, до речі, підтримала @martynivolga, яка також написала, що з'їдає гострий кінчик, а верхівку залишає чоловікові.

Знайшовся і варіант для тих, хто не хоче обирати між двома частинами. @kirsiilta пожартувала, що можна спробувати запхати цукерку до рота цілою, як хом'як соломинку.

Схоже, універсального способу їсти "Стожари" немає. Але тепер можна перевірити, чи збігаються ваші солодкі звички з тими, хто поруч.