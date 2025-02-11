Що буде, якщо говорити по телефону під час зарядки: наскільки безпечно так робити

Телефони стали невід'ємною частиною звичного життя. Одна варто враховувати, що також є певні правила стосовно поведінки із гаджетами.

Сучасні мобільні телефони виконують не лише функцію зв’язку, а й замінюючи камеру, планувальник і навіть фітнес-трекер. Проте розряджена батарея може стати неприємною несподіванкою та зірвати важливі плани, пише 24 Канал.

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Чи безпечно розмовляти телефоном під час зарядки

Існує поширений міф, що використання телефону під час заряджання може призвести до вибуху або пошкодження пристрою. Це пов’язано з тим, що раніше мобільні телефони мали батареї, які перегрівалися при активному використанні під час зарядки, що іноді призводило до несправностей.

Однак сучасні смартфони оснащені літій-іонними акумуляторами, які мають захист від перегріву. Тому розмовляти телефоном під час зарядки можна.

Чи можна користуватися телефоном, якщо він заряджається від повербанка

Так, підключення до зовнішнього акумулятора нічим не відрізняється від заряджання від розетки. Єдина незручність – процес зарядки може тривати довше, оскільки пристрій одночасно заряджається та витрачає енергію.



Під час зарядки можна користуватись телефоном / Pexels

Що з iPhone

Власники iPhone також можуть безпечно користуватися своїми пристроями під час заряджання. Apple використовує удосконалені літій-іонні батареї з високою енергоємністю, довговічністю та швидкою зарядкою, що робить їх безпечними для використання в будь-якому режимі.

Користуватися телефоном під час зарядки безпечно, якщо ви використовуєте якісний зарядний пристрій. Однак варто уникати надмірного нагрівання телефону та не використовувати несертифіковані зарядні кабелі, щоб продовжити термін служби акумулятора.