Современные мобильные телефоны выполняют не только функцию связи, но и заменяя камеру, планировщик и даже фитнес-трекер. Однако разряженная батарея может стать неприятной неожиданностью и сорвать важные планы, пишет 24 Канал.

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Безопасно ли разговаривать по телефону во время зарядки

Существует распространенный миф, что использование телефона во время зарядки может привести к взрыву или повреждению устройства. Это связано с тем, что раньше мобильные телефоны имели батареи, которые перегревались при активном использовании во время зарядки, что иногда приводило к неисправностям.

Однако современные смартфоны оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые имеют защиту от перегрева. Поэтому разговаривать по телефону во время зарядки можно.

Можно ли пользоваться телефоном, если он заряжается от повербанка

Да, подключение к внешнему аккумулятору ничем не отличается от зарядки от розетки. Единственное неудобство – процесс зарядки может длиться дольше, поскольку устройство одновременно заряжается и расходует энергию.



Во время зарядки можно пользоваться телефоном / Pexels

Что с iPhone

Владельцы iPhone также могут безопасно пользоваться своими устройствами во время зарядки. Apple использует усовершенствованные литий-ионные батареи с высокой энергоемкостью, долговечностью и быстрой зарядкой, что делает их безопасными для использования в любом режиме.

Пользоваться телефоном во время зарядки безопасно, если вы используете качественное зарядное устройство. Однако следует избегать чрезмерного нагрева телефона и не использовать несертифицированные зарядные кабели, чтобы продлить срок службы аккумулятора.