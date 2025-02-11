Украинский Железопуз происходил из Украины и был металлически-серого цвета, с огромным размахом крыльев, длинными когтями и грубой чешуей, пишет 24 Канал. По слухам, чешуя дракона была твердой, как сталь.

Смотрите также Его завтрак не меняется 20 лет: что ест миллиардер Ричард Брэнсон, чтобы в 74 выглядеть на 30

Что символизирует образ Железопуза

Это был самый большой вид драконов, который достигал до шести тонн, с глубокими красными глазами. Железопуз был чрезвычайно опасным, способным сокрушить жилище, на которое он приземляется.

Он мог испускать струи пламени температурой до 1960 градусов по Цельсию.

Вероятно, Джоан Роулинг не просто так выдумала Железопуза, считает блогер Иван Штомпель. Эти драконы находились под пристальным наблюдением Украинского колдовского совета, с тех пор, как в 1799 году какой-то из них украл на Черном море целый парусник.

Этот эпизод отсылает читателей к современности, когда в Черном море был потоплен крейсер "Москва".

Как послание заложила Роулинг в образе Железопуза: смотрите видео

Впервые в фильме "Гарри Поттер" он появляется в последней части. В "Смертельных реликвиях" Железопуз оказался в подземелье банка "Гринготс" в кандалах. Он был уставший, но живой и такой сильный, как и раньше.

Чтобы пройти мимо дракона, гоблины специально шумели, чтобы сделать ему больно. Этот жестокий подход к дракону раскритиковала Гермиона, которой стало жалко Железопуза. Гоблины использовали шум, поскольку дракон знал, что после него идет бой.

В конце концов Железопуз с помощью главных героев освободился и выбрался на волю. Воля для Украины – это главный архетип, а значит Роулинг могла заложить послание и предсказание для украинцев, что они добьются своего, несмотря ни на что.