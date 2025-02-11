Український Залізопуз походив з України й був металево-сірого кольору, з величезним розмахом крил, довгими кігтями і грубою лускою, пише 24 Канал. За чутками, луска дракона була твердою, як сталь.

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Що символізує образ Залізопуза

Це був найбільший вид драконів, який сягав до шести тонн, з глибокими червоними очима. Залізопуз був надзвичайно небезпечним, здатним розтрощити житло, на яке він приземляється.

Він міг випускати струмені полум'я температурою до 1960 градусів за Цельсієм.

Ймовірно, Джоан Роулінг не просто так вигадала Залізопуза, вважає блогер Іван Штомпель. Ці дракони перебували під пильним наглядом Української чаклунської ради, відколи у 1799 році якийсь з них поцупив на Чорному морі цілий вітрильник.

Цей епізод відсилає читачів до сучасності, коли в Чорному морі було потоплено крейсер "Москва".

Як послання заклала Роулінг в образі Залізопуза: дивіться відео

Вперше у фільмі "Гаррі Поттер" він з'являється в останній частині. У "Смертельних реліквіях" Залізопуз опинився у підземеллі банку "Ґрінґотс" у кайданах. Він був втомлений, але живий і такий сильний, як і раніше.

Щоб пройти повз дракона, гобліни спеціально шуміли, щоб зробити йому боляче. Цей жорстокий підхід до дракона розкритикувала Герміона, якій стало шкода Залізопуза. Гобліни використовували шум, оскільки дракон знав, що після нього йде бій.

Зрештою Залізопуз за допомогою головних героїв звільнився та вибрався на волю. Воля для України – це головний архетип, а отже Роулінг могла закласти послання та передбачення для українців, що вони доб'ються свого, попри все.