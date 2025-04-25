Зберігання яєць "по-американськи": чому вони довше залишаються свіжими

Яйця точно є в холодильники чи не кожної людини. Однак для правильного та тривалого зберігання потрібно враховувати деякі нюанси.

Наприклад, у США до цього підходять дуже системно – і завдяки простим, але чітким правилам яйця там зберігаються значно довше. Про це пише 24 канал із посиланням на "РБК-Україна".

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У чому відмінності підходу США

Американці миють яйця ще до того, як вони потрапляють на прилавки магазинів. Цей процес видаляє природну захисну плівку з шкаралупи, що робить яйце більш уразливим до бактерій. Через це в США діє суворе правило: яйця зберігаються тільки в холодильнику – і чим глибше, тим краще.

Головний принцип полягає у тому, щоб забезпечувати постійну низьку температуру. Будь-які перепади можуть скоротити термін зберігання, тому стабільне середовище в холоді – ключ до свіжості.

Де саме зберігати яйця у холодильнику

Хоча багато хто звик ставити яйця на дверцята, це не найкращий варіант. Температура там постійно коливається. Найкраще місце – верхня або середня полиця ближче до задньої стінки.



У США яйця зберігають інакше / Фото Pexels

Чого не варто робити

Не переміщуйте яйця з холодильника на стіл і назад. Перепади температури спричиняють конденсат на шкаралупі, а це відкриває шлях для мікробів. Якщо вже вирішили зберігати в холоді – тримайте там постійно.

Американський підхід може здатися занадто педантичним, але завдяки йому яйця залишаються свіжими значно довше без зайвих ризиків.

До слова, приготування ідеальної яєчні з панірувальними сухарями включає змішування сухарів панко, тертого пармезану, перцю Алеппо, оцту, чебрецю і кунжутного насіння.