Пюре – одна із найпростіших та найбільш поширених страв із картоплі. Існує дуже багато варіантів, як зробити пюре смачнішим.

Різні кухарі пропонують додавати до нього різні інгредієнти, проте є й зовсім неочікуваний варіант. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Що додати до пюре?

Іноді до пюре додають молоко або вершкове масло, однак у видання пропонують додати їхнє поєднання.

Однак насамперед картоплю потрібно очистити та зварити. Варитись вона повинна приблизно 15 хвилин, поки не стане м'якою, однак ще не розвареною.

Після того як картопля звариться, потрібно злити воду та на 5 хвилин залишити її у каструлі. Завдяки цьому картопля не матиме зайвої вологи. Тоді картоплю потрібно потовкти.

Паралельно радять розтопити шматочок вершкового масла та додати у нього молоко. Потрібно почекати поки вони з'єднаються та додати цю суміш до картоплі та потовкти її. Важливо робити це до тих пір, поки пюре не стане однорідним.



Приготувати смачне пюре нескладно / Фото Pexels

Які є інші кулінарні поради?