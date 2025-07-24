Ідеальний час для співбесіди: коли шанси отримати роботу найвищі

Працевлаштування може бути складним та стресовим процесом. Для того, аби полегшити собі життя, потрібно враховувати деякі дрібниці, які насправді мають значення.

Вчені з Італії дослідили це питання та пояснили, як впливає час, на який призначена співбесіда, на її результати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Коли найкраще проходити співбесіду?

На думку вчених, найкраще проходити співбесіду у час обіду. Тоді значно зростають шанси кандидата на успіх. Вчені також пояснили, що схожа динаміка також і у результатах усних іспитів в університеті.

Професор Кармело Маріо Вікаріо, який очолював дослідження, пояснив, що, наприклад, скласти іспит чи отримати роботу вранці вища, ніж ввечері. Проте найбільш ймовірно, що це вдасться саме приблизно ополудні.

Такі результати дають змогу робити висновки і в інших сферах. Це пов'язано із тим, що когнітивні функції найкраще працюють саме всередині дня.



Обідній час є найкращим для співбесіди / Фото Pexels

Наприкінці доби рівень концентрації та уваги неминуче знижується. Цей фактор може здаватись несуттєвим, однак його дійсно краще врахувати, щоб добре розпланувати свою активність та підвищити свої шанси на успіх у будь-якому починанні.

До слова, Професорка Сьюзі Велч радить кандидатам на роботу запитати на співбесіді, яка людина ніколи не буде працювати у компанії, щоб зрозуміти справжні цінності компанії.

Експертка Евері Морган радить іноді прикрашати правду на співбесіді, зосереджуючись на позитивних аспектах, таких як можливості для зростання.