Що айтівці носять на співбесіди: чи такий вже важливий дрес-код

Для того, аби успішно пройти співбесіду, потрібно врахувати багато нюансів. Зокрема, важливо правильні підібрати собі образ.

Джастін Пісон, Founder і CEO рекрутингового сервісу Mission Box Solutions, порівнює віртуальну співбесіду з першим побаченням, тому радить одягатися так, щоб справити хороше враження. Про це пише 24 Канал із посиланням на dev.

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Що айтівці носять на співбесіди

Він наголошує, що вигляд від талії вгору має бути бездоганним, адже ніколи не знаєш, чи не попросять тебе встати. Його порада: не носити худі або футболки на співбесіду.

Проте серед айтівців думки щодо дрес-коду на онлайн-інтерв’ю розділилися. Деякі кандидати відзначають, що самі неодноразово брали інтерв’ю у представників компаній, які були вдягнені в ті самі футболки та худі. Інші ж наголошують, що зручний одяг ніяк не впливає на їхній професіоналізм і не визначає їхні знання чи компетенцію.



Айтівці мають різні думки про дрес-код / Фото Pexels

Чимало айтівців вважають, що настав час забути про дрес-код. Деякі кандидати висловлюють неприязнь до необхідності носити одяг, який зручний для роботодавця, але не для них. Вони наполягають, що їхній вибір одягу не повинен впливати на оцінку їхньої кваліфікації. Водночас є й ті, хто вважає за потрібне дотримуватися певного рівня формальності, особливо якщо мова йде про керівні посади.

Інші важливі аспекти

Ще одним важливим аспектом є комфорт і впевненість кандидата. Дехто вважає, що головне – носити те, що дозволяє зосередитися на співбесіді, а не хвилюватися про власний зовнішній вигляд. Важливо також враховувати специфіку роботи: у творчих сферах костюм на співбесіді може навіть викликати підозру.

Дрес-код – це далеко не єдиний фактор, який впливає на якість онлайн-інтерв’ю. Айтівці наголошують, що значно важливішими є якісний мікрофон, хороша камера, правильне освітлення та чистий фон. Вони переконані, що саме це формує позитивне враження, а не вибір між футболкою та сорочкою.

Цікаво, що зарплати в українському IT-секторі зростають через дефіцит кадрів, з найбільшим зростанням у Data analyst, кібербезпеці та Data scientist.