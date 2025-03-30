Джастин Писон, Founder и CEO рекрутингового сервиса Mission Box Solutions, сравнивает виртуальное собеседование с первым свиданием, поэтому советует одеваться так, чтобы произвести хорошее впечатление. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на dev.

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Что айтишники носят на собеседования

Он отмечает, что вид от талии вверх должен быть безупречным, ведь никогда не знаешь, не попросят ли тебя встать. Его совет: не носить худи или футболки на собеседование.

Однако среди айтишников мнения относительно дресс-кода на онлайн-интервью разделились. Некоторые кандидаты отмечают, что сами неоднократно брали интервью у представителей компаний, которые были одеты в те же футболки и худи. Другие же отмечают, что удобная одежда никак не влияет на их профессионализм и не определяет их знания или компетенцию.



Айтишники имеют разные мнения о дресс-коде / Фото Pexels

Многие айтишники считают, что пора забыть о дресс-коде. Некоторые кандидаты выражают неприязнь к необходимости носить одежду, которая удобна для работодателя, но не для них. Они настаивают, что их выбор одежды не должен влиять на оценку их квалификации. В то же время есть и те, кто считает нужным соблюдать определенный уровень формальности, особенно если речь идет о руководящих должностях.

Другие важные аспекты

Еще одним важным аспектом является комфорт и уверенность кандидата. Некоторые считают, что главное – носить то, что позволяет сосредоточиться на собеседовании, а не волноваться о собственном внешнем виде. Важно также учитывать специфику работы: в творческих сферах костюм на собеседовании может даже вызвать подозрение.

Дресс-код – это далеко не единственный фактор, который влияет на качество онлайн-интервью. Айтивци отмечают, что значительно важнее качественный микрофон, хорошая камера, правильное освещение и чистый фон. Они убеждены, что именно это формирует положительное впечатление, а не выбор между футболкой и рубашкой.

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