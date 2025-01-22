Чоловік власноруч зробив вітряну турбіну у своєму подвір'ї та поділився покроковою інструкцією

Вітрова енергетика є доволі популярним джерелом відновлювальної енергії. Однак електрику можуть виробляти не тільки величезні турбіни, але й такі, що створені в домашніх умовах.

Автор популярного YouTube-каналу DIY King нещодавно власноруч спорудив вітряк, який зараз виробляє електрику на його подвір'ї. Як спорудити такий вітряк у себе вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на статтю автора каналу для сайту instructables.com.

Цікаво Оранжерея на ВДНГ тепер енергонезалежна: як це вплине на унікальні рослини

Як спорудити вітровий генератор у себе вдома

Найперше для того, аби спорудити вітровий генератор потрібно придбати матеріали в господарському магазині. Однак частину деталей можна просто знайти у власному гаражі.

Для того, аби спорудити вітряну турбіну в себе вдома, потрібно:

Старий ховерборд;

6-дюймова труба з ПВХ;

5-міліметрові круглі металеві пластини круглої форми;

1-дюймові металеві смуги;

Фанера;

Гайки та болти;

2-дюймова оцинкована труба;

І, звісно, не обійтися без інструментів, таких як: ручний дриль, лобзик, кутова шліфувальна машина, паяльник, плоскогубці.

Як створити вітряк вдома: дивіться відео

Як генератор інженер використав мотор-колесо з постійними магнітами від старого ховерборда. Такі мотори можуть видавати хорошу напругу навіть при ручному обертанні. Тобто навіть за невеликих поривів вітру турбіна генеруватиме струм. Опісля цього потрібно закріпити мотор на верстаті та під'єднати лампочку до двох проводів, аби перевірити його справність. Якщо лампочка загорілася – він працює.

Якщо мотор працює, його потрібно підготувати для наступного етапу. Тому потрібно відкрутити кришку, зняти шину та відокремити стартер від ротора.

Далі треба перейти до виготовлення самих лопатей. Їх чоловік виготовив з ПВХ-труби, вирізавши ножівкою необхідні деталі. А ось адаптер для кріплення лопатей можна виготовити зі сталевих пластин чи смуг.



Лопаті вітряка виготовили з ПВХ-труби / Фото DIY King

Якщо лопаті готові, потрібно зібрати адаптер та мотор так, аби всі деталі були збалансовані. Для кріплення можна використати ті ж сталеві пластини.

Ще одна важлива деталь – рухливий вузол. Його теж взяли зі старого ховерборда. Водночас хвіст вирізали з фанери та закріпили на шестигранному стержні.

Далі потрібно з'єднати усі частини вітряка та переконатися, що лопаті добре збалансовані. Якщо все гаразд – прикріплюйте хвіст. Аби захистити вітряк від іржі, пофарбуйте його.

Оскільки мотор дає трифазний змінний струм, його можна перетворити на постійний за допомогою спеціального випрямного блоку, виготовленого на друкованій платі.

Готовий вітряк можна закріпити на металевій трубі на даху. Розробник каже, що його установка виробляє 150 ватів електрики при вітрі 5 – 7 метрів на секунду. Це його перша спроба і надалі він планує працювати над потужнішими вітряками.