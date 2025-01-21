На території ВДНГ в оранжереї почала працювати енергонезалежна система опалення, встановлена в межах благодійного проєкту. Про це пише 24 Канал із посиланням на компанію "Інтергал-Буд".

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Як це працює

З кінця листопада 2024 року оранжерея оснащена піролізним твердопаливним теплогенератором, який спалює дрова для нагрівання повітря.

Нагріте повітря розподіляється повітроводами, а двигун установки споживає лише 1 кіловат електроенергії. Це дозволяє системі функціонувати навіть за допомогою генератора. Це забезпечує стабільну температуру в оранжереї, незалежно від перебоїв постачання електроенергії.



Оранжерея на ВДНГ / Фото "Інтеграл-Буд"

Керівниця оранжереї Наталія Парцей зазначила, що попередня система опалення на основі теплового насоса залежала від електрики, і під час відключень електроживлення унікальна колекція рослин опинялася під загрозою.

Ми не могли ризикувати унікальною колекцією, тому прийняли рішення встановити додаткову систему опалення, яка гарантує стабільний мікроклімат,

– сказала вона.

Встановлення додаткової системи опалення стало необхідним кроком для збереження рослин та гарантування стабільного мікроклімату.