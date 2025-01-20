Китайський стартап Mellow Energy оголосив про створення найбільшої і найтоншої сонячної панелі у світі. Як вона виглядає – розповідає 24 Канал з посиланням на pv magazine.

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Як виглядають нові сонячні панелі

Розробники кажуть, що створені ними нові перовскінтні сонячні елементи вирізняються високою ефективністю, на відміну від існуючих версій. Крім того, вони мають малу вагу, а виробництво потребує набагато менших витрат.

Одна сонячна панель нового зразка має вагу лише 2,04 кілограма при довжині 120 сантиметрів та висоті 160 сантиметрів. А товщина нової панелі рекордно низка – лише 1 міліметр.



Ось так виглядає нова панель від китайських розробників / Фото Mellow Energy

Компанія Mellow Energy створила одразу 5 версій панелі з вихідною потужністю від 260 до 300 ватів та ефективністю перетворення енергії від 13,5 до 15,1%. Водночас панелі також і стійкі до перепадів температур та можуть повноцінно працювати як під час морозу -40 градусів, так і за високої температури аж до 85 градусів.

Що робить це досягнення ще більш багатообіцяючим, так це широкий спектр потенційних застосувань гнучкої перовскітної фотоелектрики,

– зазначив технічний директор Mellow Energy Шаохан Ву.

Розробники кажуть, що нові панелі можна використовувати і портативних гаджетах, на електромобілях, безпілотниках та інших пристроях. Крім того, їх також можна інтегрувати в архітектуру.