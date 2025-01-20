Китайский стартап Mellow Energy объявил о создании самой большой и тонкой солнечной панели в мире. Как она выглядит – рассказывает 24 Канал со ссылкой на pv magazine.

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Как выглядят новые солнечные панели

Разработчики говорят, что созданные ими новые перовскинтные солнечные элементы отличаются высокой эффективностью, в отличие от существующих версий. Кроме того, они имеют малый вес, а производство требует гораздо меньших затрат.

Одна солнечная панель нового образца имеет вес всего 2,04 килограмма при длине 120 сантиметров и высоте 160 сантиметров. А толщина новой панели рекордно низкая – всего 1 миллиметр.



Вот так выглядит новая панель от китайских разработчиков / Фото Mellow Energy

Компания Mellow Energy создала сразу 5 версий панели с выходной мощностью от 260 до 300 ватт и эффективностью преобразования энергии от 13,5 до 15,1%. В то же время панели также и устойчивы к перепадам температур и могут полноценно работать как во время мороза -40 градусов, так и при высокой температуре до 85 градусов.

Что делает это достижение еще более многообещающим, так это широкий спектр потенциальных применений гибкой перовскитной фотоэлектрики,

– отметил технический директор Mellow Energy Шаохан Ву.

Разработчики говорят, что новые панели можно использовать и портативных гаджетах, на электромобилях, беспилотниках и других устройствах. Кроме того, их также можно интегрировать в архитектуру.