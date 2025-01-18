Масштабний проєкт з виробництва та накопичення сонячної енергії розгорнуть в Абу-Дабі. Що відомо про цей проєкт – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Якими будуть масштаби нового проєкту

Компанія Masdar представила проєкт на Тижні сталого розвитку в Абу-Дабі. За словами представників компанії, нова станція вироблятиме 1 гігават енергії цілодобово. Це буде наймасштабніша у світі сонячна станція, яка поєднуватиме панелі та установки BESS.

Запускаючи найбільшу в світі сонячну фотоелектричну та акумуляторну систему накопичення енергії, Абу-Дабі встановлює новий глобальний стандарт сталого енергетичного розвитку та інновацій,

– сказав Отман Аль Алі, головний виконавчий директор EWEC.

Станція буде обладнана акумуляторами, потужністю 19 гігаватів, які зберігатимуть енергію, згенеровану вдень, аби безперебійно подавати її до мережі і в темну пору доби.

Крім того, нова станція створить 10 000 додаткових робочих місць. Розробники вважають свій проєкт не лише енергетичним, але й економічним і переконані, що за такими станціями майбутнє у відновлювальній енергії, адже, як відомо, основною проблемою"зеленої енергії" є те, що вона не є стабільною і залежить від погодніх умов.