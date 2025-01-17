Саме тому вчені з Національної лабораторії відновлюваної енергії США почали працювати над створенням плаваючих сонячних електростанцій. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на журнал Solar Energy.

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У чому переваги плаваючих станцій

Робота над проєктом відбувалася під керівництвом Евана Розенліба, Марі Ріверс та Аарона Левіна. За їхніми підрахунками, якщо на усіх американських водосховищах запустити плаваючі станції, то щороку можна виробляти до 1 476 тераватт/годин електроенергії на рік. Тобто такі станції можуть живити до 100 мільйонів будинків.

При цьому потужність однієї станції на окремому водосховищі може коливатися від 861 до 1 042 гігаватів постійного струму. Якщо такий проєкт реалізувати, то плаваючі сонячні станції можуть покрити половину потреб США в сонячній енергії.

Ми знаємо, що не зможемо створити все це. Але навіть якщо зможемо реалізувати хоча б 10% від того, що ми розрахували, це матиме велике значення,

– наголосив Розенліб.

Надалі вчені планують вивчати вплив діяльності людини та дикої природи на роботу плаваючих СЕС. Отримані дані, як очікують науковці, допоможуть краще планувати та реалізацію та побудову нових станцій.

Плаваючі сонячні електростанції / Фото Electrek.co

Головною перевагою плаваючих станцій є те, що вони не займають цінний простір, що особливо актуально для регіонів, де хороша для сільського господарства земля чи дорогі ділянки. Також покриття водосховищ панелями знизить швидкість випаровування води, що критично важливо для посушливих регіонів. А вода, тим часом охолоджуватиме панелі та підвищуватиме їхню ефективність.

Водночас вчені констатують, що не на усіх водосховищах можна встановити станції. Мова йде про ті, на яких є судноплавство, адже човни можуть пошкодити панелі. Також є надто холодні, надто мілкі чи такі, де дно має надто крутий нахил. Водночас ідеальним варіантом можуть стати водосховища гідроелектростанцій. Таке поєднання може забезпечити більш стійку подачу електрики в мережу. Якщо ж посуха виснажить водосховище, сонячні панелі і далі можуть працювати, поки не відновиться запас води.