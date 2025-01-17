Именно поэтому ученые из Национальной лаборатории возобновляемой энергии США начали работать над созданием плавающих солнечных электростанций. Что из этого получилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на журнал Solar Energy.

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В чем преимущества плавающих станций

Работа над проектом происходила под руководством Эвана Розенлиба, Мари Риверс и Аарона Левина. По их подсчетам, если на всех американских водохранилищах запустить плавающие станции, то ежегодно можно производить до 1 476 тераватт/часов электроэнергии в год. То есть такие станции могут питать до 100 миллионов домов.

При этом мощность одной станции на отдельном водохранилище может колебаться от 861 до 1 042 гигаватт постоянного тока. Если такой проект реализовать, то плавающие солнечные станции могут покрыть половину потребностей США в солнечной энергии.

Мы знаем, что не сможем создать все это. Но даже если сможем реализовать хотя бы 10% от того, что мы рассчитали, это будет иметь большое значение,

– подчеркнул Розенлиб.

В дальнейшем ученые планируют изучать влияние деятельности человека и дикой природы на работу плавающих СЭС. Полученные данные, как ожидают ученые, помогут лучше планировать и реализацию и построение новых станций.

Плавающие солнечные электростанции / Фото Electrek.co

Главным преимуществом плавающих станций является то, что они не занимают ценное пространство, что особенно актуально для регионов, где хорошая для сельского хозяйства земля или дорогие участки. Также покрытие водохранилищ панелями снизит скорость испарения воды, что критически важно для засушливых регионов. А вода, тем временем будет охлаждать панели и повышать их эффективность.

В то же время ученые констатируют, что не на всех водохранилищах можно установить станции. Речь идет о тех, на которых есть судоходство, ведь лодки могут повредить панели. Также есть слишком холодные, слишком мелкие или такие, где дно имеет слишком крутой наклон. В то же время идеальным вариантом могут стать водохранилища гидроэлектростанций. Такое сочетание может обеспечить более устойчивую подачу электричества в сеть. Если же засуха истощит водохранилище, солнечные панели и дальше могут работать, пока не восстановится запас воды.