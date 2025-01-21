На территории ВДНХ в оранжерее начала работать энергонезависимая система отопления, установлена в рамках благотворительного проекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на компанию "Интергал-Буд".

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Как это работает

С конца ноября 2024 года оранжерея оснащена пиролизным твердотопливным теплогенератором, который сжигает дрова для нагрева воздуха.

Нагретый воздух распределяется по воздуховодам, а двигатель установки потребляет всего 1 киловатт электроэнергии. Это позволяет системе функционировать даже с помощью генератора. Это обеспечивает стабильную температуру в оранжерее, независимо от перебоев поставок электроэнергии.



Оранжерея на ВДНХ / Фото "Интеграл-Буд"

Руководитель оранжереи Наталья Парцей отметила, что предыдущая система отопления на основе теплового насоса зависела от электричества, и во время отключений электропитания уникальная коллекция растений оказывалась под угрозой.

Мы не могли рисковать уникальной коллекцией, поэтому приняли решение установить дополнительную систему отопления, которая гарантирует стабильный микроклимат,

– сказала она.

Установка дополнительной системы отопления стало необходимым шагом для сохранения растений и обеспечения стабильного микроклимата.