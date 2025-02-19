Як вирощувати чайний гриб вдома: покрокова інструкція та корисні поради

Чайний гриб – це напій, що виникає завдяки симбіозу бактерій і дріжджів. Його вирощування вдома не є складним процесом, і за допомогою кількох простих кроків ви зможете отримати свіжий напій, що підвищує імунітет і підтримує здоров'я.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

Дивіться також Як проростити авокадо із кісточки: практичні поради, як виростити корисний фрукт

Яка користь чайного гриба

На основі чайного гриба готується "чайний квас". Цей напій має популярність серед прихильників народної медицини, оскільки вважається корисним для шлунково-кишкового тракту. Нещодавно чайний гриб також став основою для модного напою "Комбуча", до якого додають фрукти, ягоди та овочі, а готують на основі зеленого або червоного чаю.

Загалом, чайний гриб вважають майже "чарівною пігулкою" від багатьох хвороб і ефективним тонізуючим засобом, але лікарі не радять вживати його постійно як лікарський засіб.

Чайний гриб / Фото Unsplash

Як виростити чайний гриб вдома

Проста інструкція для тих, хто бажає вирощувати чайний гриб вдома і на власному досвіді перевірити його корисні властивості:

заваріть міцний чай – в 0,5 літрів води, висипати 5 – 6 чайних ложок заварки і 5 – 7 столових ложок цукру;

настоюйте його 15 – 20 хвилин;

процідіть і дайте напою охолонути;

перелийте його у велику ємність, накрийте її шматком марлі або бавовняної тканини;

зберігайте в теплому місці при температурі 20 – 23 градуси.

Також чайний гриб можна приготувати з добавками – після проціджування напою потрібно залити ними ягоди або фрукти, розкладені у банки. Потім щільно закрийте банки і залиште напій при кімнатній температурі на 2 – 3 дні.

Важливо! Не забувайте залишити 5 – 7 сантиметрів від краю для вільного процесу бродіння.

Чайний гриб можна приготувати з добавками / Фото GettyImages

Скільки потрібно часу, щоб чайний гриб виріс

Чайний гриб росте близько двох тижнів, перш ніж з банки починає виходити оцтовий запах. Якщо ви його відчули, це означає, що ферментація проходить успішно.

Через тиждень на поверхні гриба утворюється плівка, і коли вона досягне товщини 1 – 2 сантиметри, необхідно замінити всю рідину в банці на холодний чай. Важливо бути обережним, адже будь-які пошкодження гриба можуть призвести до його загибелі.

Як доглядати за чайним грибом:

утримувати чайний гриб допустимо тільки в тарі об'ємом не менше 2 літрів;

не тримати його на протязі, холоді і під сонячними променями;

не сипати цукор і чаїнки на тіло гриба;

регулярно промивати гриб в чистій воді;

регулярно міняти воду.

Іноді під час вирощування чайного гриба виникають непередбачувані ситуації, і постає питання: "Як врятувати чайний гриб, якщо він потонув?". У такому випадку потрібно звернути увагу, чи піднявся гриб після зміни рідини. У нього є три дні на відновлення. Якщо протягом цього часу він не підніметься, значить, ситуація погана.

Існує три можливі причини цього:

ви промивали гриб водою з-під крана, крижаною водою або окропом;

занадто довго не міняли настій або взяли брудну банку;

не дотримувалися температурного режиму.

Також досвідчені власники чайних грибів говорять про те, що потонути він може через неправильний поділ.

Чайний гриб виростає за кілька тижнів / Фото Unsplash

Як правильно ділити чайний гриб

Під час вирощування чайного гриба важливо правильно визначити момент, коли "медузу" можна розділяти. Це слід робити, коли гриб розростеться до 8 – 9 сантиметрів, займаючи більшу частину банки, а на поверхні з'явиться плівка, яка почне відшаровуватися.

Це означає, що чайний гриб готовий до поділу. Зробити це дуже легко – потрібно взяти верхню частину гриба і обережно розділяти шари. Після цього залиште нижній шар (від якого відокремлювали) у банці, а верхній переселіть у банку з чайно-цукровим розчином.

Не можна різати, розривати або насильно розшаровувати гриб, оскільки таке втручання може призвести до його загибелі.

Зверніть увагу! Не можна розривати або примусово розшаровувати гриб, оскільки таке втручання може призвести до його загибелі.