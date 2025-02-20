Імбир можна виростити вдома: як це зробити правильно

Імбир – популярна та корисна рослина, котру чимало людей використовують як спецію чи як чудове доповнення до чаю. Однак корінь імбиру можна проростити вдома.

І цей процес не є надто складним. Як виростити імбир вдома – розповідає 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як виростити імбир вдома

Власник і оператор ферми Stonecipher Farm Ян Джеролмак каже, що найкраще садити імбир у лютому або в березні, однак можна садити в будь-яку пору року. Він дав кілька порад щодо цього. Насамперед Джеролмак радить купити здоровий корінь імбиру.

Він має бути органічним, тому що деякі неорганічні імбири були опромінені або обприскані інгібітором росту, що може перешкодити імбиру прорости,

– додає Джеролмак.

Опісля треба замочити корінь імбиру у воді на один день, адже це допоможе йому швидше прорости. Хоча цей крок не є обов'язковим.

Після замочування корінь треба посадити у ґрунт, опустивши його на 5 сантиметрів у глибину. Для цього періоду підійде будь-яка суміш або середовище – ґрунт, торф'яний мох, компост тощо.



Імбир можна виростити вдома / Фото Pexels

Посаджений імбир потрібно зберігати у теплому місці. Наприклад – на холодильнику.

Найголовніше при вирощуванні імбиру – підтримувати температуру на рівні 20-30 градусів Цельсія. За нижчої температури імбир ростиме довше. Коли імбир тільки починає рости, віддавайте перевагу теплу, а не сонцю, оскільки сонце не таке важливе, поки в рослини не з'явиться листя,

– каже експерт.

Потрібно злегка поливати імбир, але важливо уникати надмірного поливу. Наприклад – раз на тиждень. Через 6 – 8 тижнів паросток проб'ється на поверхню, однак якщо тепла замало – процес затягнеться. Після того як імбир з'явиться, пересадіть його в постійний горщик. Для довгострокової перспективи краще використовувати горщик об'ємом 15 літрів.

У приміщенні імбир найкраще росте під прямими сонячними променями протягом усього дня. Та якщо у теплу пору року ви переносите його на вулицю – треба обрати часткове затінення. Коли появиться листя – варто регулярно поливати.

Восени або якщо рослина сама завмирає, ви можете залізти в грунт і відламати корінь імбиру, а решту залишити рости далі, або ж забрати весь корінь, а потім почати процес знову.