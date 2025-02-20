И этот процесс не является слишком сложным. Как вырастить имбирь дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как вырастить имбирь дома

Владелец и оператор фермы Stonecipher Farm Ян Джеролмак говорит, что лучше всего сажать имбирь в феврале или в марте, однако можно сажать в любое время года. Он дал несколько советов по этому поводу. Прежде всего Джеролмак советует купить здоровый корень имбиря.

Он должен быть органическим, потому что некоторые неорганические имбири были облучены или опрысканы ингибитором роста, что может помешать имбирю прорасти,

– добавляет Джеролмак.

После надо замочить корень имбиря в воде на один день, ведь это поможет ему быстрее прорасти. Хотя этот шаг не является обязательным.

После замачивания корень надо посадить в почву, опустив его на 5 сантиметров в глубину. Для этого периода подойдет любая смесь или среда – почва, торфяной мох, компост и тому подобное.



Имбирь можно вырастить дома / Фото Pexels

Посаженный имбирь нужно хранить в теплом месте. Например – на холодильнике.

Самое главное при выращивании имбиря – поддерживать температуру на уровне 20-30 градусов Цельсия. При более низкой температуре имбирь будет расти дольше. Когда имбирь только начинает расти, отдавайте предпочтение теплому, а не солнцу, поскольку солнце не так важно, пока у растения не появится листья,

– говорит эксперт.

Нужно слегка поливать имбирь, но важно избегать чрезмерного полива. Например – раз в неделю. Через 6 – 8 недель росток пробьется на поверхность, однако если тепла мало – процесс затянется. После того как имбирь появится, пересадите его в постоянный горшок. Для долгосрочной перспективы лучше использовать горшок объемом 15 литров.

В помещении имбирь лучше всего растет под прямыми солнечными лучами в течение всего дня. Но если в теплое время года вы переносите его на улицу – надо выбрать частичное затенение. Когда появятся листья – стоит регулярно поливать.

Осенью или если растение само замирает, вы можете залезть в почву и отломать корень имбиря, а остальные оставить расти дальше, или забрать весь корень, а затем начать процесс снова.