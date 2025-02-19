Сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

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Какая польза чайного гриба

На основе чайного гриба готовится "чайный квас". Этот напиток пользуется популярностью среди сторонников народной медицины, поскольку считается полезным для желудочно-кишечного тракта. Недавно чайный гриб также стал основой для модного напитка "Комбуча", к которому добавляют фрукты, ягоды и овощи, а готовят на основе зеленого или красного чая.

В общем, чайный гриб считают почти "волшебной таблеткой" от многих болезней и эффективным тонизирующим средством, но врачи не советуют употреблять его постоянно как лекарственное средство.

Чайный гриб / Фото Unsplash

Как вырастить чайный гриб дома

Простая инструкция для тех, кто желает выращивать чайный гриб дома и на собственном опыте проверить его полезные свойства:

заварите крепкий чай – в 0,5 литров воды, высыпать 5 – 6 чайных ложек заварки и 5 – 7 столовых ложек сахара;

настаивайте его 15 – 20 минут;

процедите и дайте напитку остыть;

перелейте его в большую емкость, накройте ее куском марли или хлопчатобумажной ткани;

храните в теплом месте при температуре 20 – 23 градуса.

Также чайный гриб можно приготовить с добавками – после процеживания напитка нужно залить ими ягоды или фрукты, разложенные в банки. Затем плотно закройте банки и оставьте напиток при комнатной температуре на 2 – 3 дня.

Важно! Не забывайте оставить 5 – 7 сантиметров от края для свободного процесса брожения.

Чайный гриб можно приготовить с добавками / Фото GettyImages

Сколько нужно времени, чтобы чайный гриб вырос

Чайный гриб растет около двух недель, прежде чем из банки начинает исходить уксусный запах. Если вы его почувствовали, это означает, что ферментация проходит успешно.

Через неделю на поверхности гриба образуется пленка, и когда она достигнет толщины 1 – 2 сантиметра, необходимо заменить всю жидкость в банке на холодный чай. Важно быть осторожным, ведь любые повреждения гриба могут привести к его гибели.

Как ухаживать за чайным грибом:

содержать чайный гриб допустимо только в таре объемом не менее 2 литров;

не держать его на сквозняке, холоде и под солнечными лучами;

не сыпать сахар и чаинки на тело гриба;

регулярно промывать гриб в чистой воде;

регулярно менять воду.

Иногда во время выращивания чайного гриба возникают непредвиденные ситуации, и встает вопрос: "Как спасти чайный гриб, если он утонул?". В таком случае нужно обратить внимание, поднялся ли гриб после смены жидкости. У него есть три дня на восстановление. Если в течение этого времени он не поднимется, значит, ситуация плохая.

Существует три возможные причины этого:

вы промывали гриб водой из-под крана, ледяной водой или кипятком;

слишком долго не меняли настой или взяли грязную банку;

не соблюдали температурный режим.

Также опытные владельцы чайных грибов говорят о том, что утонуть он может из-за неправильного деления.

Чайный гриб вырастает за несколько недель / Фото Unsplash

Как правильно делить чайный гриб

Во время выращивания чайного гриба важно правильно определить момент, когда "медузу" можно разделять. Это следует делать, когда гриб разрастется до 8 – 9 сантиметров, занимая большую часть банки, а на поверхности появится пленка, которая начнет отслаиваться.

Это означает, что чайный гриб готов к делению. Сделать это очень легко – нужно взять верхнюю часть гриба и осторожно разделять слои. После этого оставьте нижний слой (от которого отделяли) в банке, а верхний переселите в банку с чайно-сахарным раствором.

Нельзя резать, разрывать или насильно расслаивать гриб, поскольку такое вмешательство может привести к его гибели.

Обратите внимание! Нельзя разрывать или принудительно расслаивать гриб, поскольку такое вмешательство может привести к его гибели.