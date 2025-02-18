Авокадо выращивают в теплых регионах, таких как Израиль, Бразилия и страны Африки, однако из-за сложности транспортировки плоды часто попадают в магазины недозрелыми или перезрелыми, поэтому многие люди задумываются о возможности выращивания авокадо дома. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Comfy.

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Особенности выращивания авокадо дома

Хотя вырастить дерево с крупными плодами в домашних условиях сложно, даже начинающий может получить декоративное растение с мини-плодами. В природе авокадо достигает 20 метров, но дома вырастает не выше 3 метров. Если растение растет быстрее, чем ожидалось, его можно пересадить в открытый грунт.



Дерево без плодов тоже полезно / Фото Pexels

В среднем авокадо начинает плодоносить через 3-5 лет, но выращенные дома фрукты могут иметь горьковатый вкус. Однако даже без плодов дерево приносит пользу – его листья очищают воздух, создавая комфортный микроклимат.

Как прорастить косточку авокадо

Чтобы вырастить авокадо, нужно взять косточку со спелого плода. Если доступны только недозрелые фрукты, их можно оставить дозревать на подоконнике или положить в бумажный пакет вместе с яблоками или бананами.

Существует несколько способов проращивания косточки:

В воде – в косточке делают небольшие отверстия и вставляют в них зубочистки, чтобы она держалась над водой. Корень появляется через 1-2 недели, после чего растение пересаживают в грунт.

В стакане с водой – косточку очищают от оболочки и ставят в узкий стакан, наполненный водой наполовину.

Сразу в почве – косточку погружают в землю тупым концом вниз, оставляя верхнюю часть на поверхности.

Поливать нужно каждые два дня, а первые ростки появятся через 2-3 месяца.

Как выбрать горшок и подготовить почву

Горшок для авокадо должен быть пластиковым или керамическим с дренажными отверстиями. Сначала достаточно емкости 15 сантиметров в глубину, но в случае активного роста ее придется заменить на большую.



Авокадо нуждается в уходе / Фото Pexels

Дренаж обеспечивают слоем керамзита или гравия, а почва должна быть нейтральной по кислотности. Лучше всего подходит смесь садовой земли, песка и перегноя или специальный субстрат для комнатных растений.

Как ухаживать за авокадо

Авокадо нуждается в регулярном, но умеренном поливе. В теплое время года достаточно поливать раз в 5 дней, зимой – реже. Чрезмерная влага может вызвать загнивание корней. Если листья желтеют, это сигнализирует об избытке воды.

Растение стоит опрыскивать, особенно зимой, когда воздух в квартире становится суше. В холодное время года температура для авокадо не должна опускаться ниже +10 градусов.

Чтобы сформировать красивую крону, в первый год жизни проводят прищипку верхушки на уровне 7-8 листа. В будущем обрезку повторяют каждую весну.

Пересаживать дерево нужно ежегодно в течение первых пяти лет, а затем раз в 3-4 года. Подкармливать растение следует дважды в месяц удобрениями для тропических культур.

Как вырастить авокадо с плодами

Получить плоды в домашних условиях сложно, но если дереву больше 5-6 лет и оно начало цвести, можно попробовать искусственное опыление. Для этого нужно аккуратно переносить пыльцу между цветками с помощью ватного диска или кисточки.



Получить плоды сложно / Фото Pexels

Если у вас есть два цветущих авокадо, вероятность образования плодов значительно возрастает. Однако даже в естественных условиях эти деревья не всегда плодоносят обильно, поэтому не стоит расстраиваться, если получить урожай не удастся.