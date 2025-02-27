Манго вдома: як виростити екзотичне дерево з кісточки

Квітникарі все частіше вирощують екзотичні рослини вдома. Авокадо, цитрусові чи навіть мандарини вже нікого не здивують, а от спосіб вирощування манго з кісточки відомий не всім.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як обрати хороше манго

Сьогодні манго легко знайти в будь-якому супермаркеті. Воно має бути цілим, без вм'ятин і пошкоджень, а при легкому натисканні залишатися пружним. Коли манго стигле, його плодоніжка зазвичай має сильний хвойний запах. Якщо запах має кислі або спиртові нотки, фрукт почав псуватися. Водночас відсутність запаху свідчить про нестиглість.

Щоб прискорити дозрівання незрілого тропічного фрукта, достатньо покласти його в паперовий пакет і залишити на 3 – 5 днів. Якщо хочете, що манго ще швидше достигло, можете упакувати його разом з бананом чи яблуком.

Важливо обрати хороше манго / Фото Pexels

Як виростити манго з кісточки

Для початку варто розрізати стиглий плід та витягнути кісточку. Далі її необхідно ретельно очистити від м'якоті та промити водою. Щоб плід проріс, саму кісточку манго не рекомендовано садити. Спершу її розрізають ножем, а потім акуратно витягують насінину.

Якщо ви не змогли розрізати кісточку ножем, її потрібно замочити на кілька днів – тиждень у воді. Важливо пам'ятати, що рідину слід міняти щодня.

Після того, як ви дістанете насінину, її потрібно продезінфікувати за допомогою біофунгіцида чи витримати у слабо-рожевому розчині марганцівки.

Тепер насіння можна відразу посадити у підготовлений ґрунт або витримати його ще кілька днів у вологому середовищі.

Виростити манго вдома не надто важко / Фото Pexels

Яка для манго потрібна ємність та ґрунт

Обираючи ємність для манго, потрібно враховувати, що екзотична рослина має досить довгу стрижневу кореневу систему, тому для неї відразу потрібно підготувати великий горщик. Зауважимо, що пересаджувати молодий сіянець не можна. Водночас і занадто великий горщик теж не підійде, адже в ньому для коріння буде недостатня аерація через товщу землі.

Також не менш важливим є те, щоб горщик для манго мав дренажні отвори у піддон.

Ґрунт для манго з кісточки повинен бути з нейтральною лужною реакцією. Придбати такий можна в спеціальному магазині або приготувати самостійно, змішавши городню землю з піском, торфом та перлітом для підвищення пухкості, водо- і повітропроникності. Обов'язково потрібно зробити шар дренажу, який повинен бути не менше 5 сантиметрів. Для цього можна використати дрібні камінці, биту цеглу, керамзит.

Як довго росте манго

Зробіть у ґрунті невелике заглиблення та помістіть у нього пророщене насіння корінням донизу. Якщо воно не було попередньо пророщене, посадіть його ребром.

Після висаджування полийте ґрунт і розмістіть ємність у захищеному від прямих сонячних променів місці. Щоб пришвидшити проростання, можна створити тепличні умови. Для цього накрийте ємність із насінням поліетиленовою плівкою або скляною банкою (лише саму насінину). Щодня це укриття потрібно буде знімати на 15 хвилин, щоб насіння "дихало".

Мангове деревце росте досить швидко, поступово на тонкій стебелині будуть з'являтися нові листочки. Спочатку вони будуть фіолетового кольору. Далі догляд за рослиною буде нескладний: їй потрібне добре освітлене місце (найкраще – південне вікно), регулярний полив (1–2 рази на тиждень) відстояною водою кімнатної температури та щоденне обприскування листя.

Мангове деревце росте доволі швидко / Фото Pexels

Взимку для манго не потрібно періоду спокою, проте за потреби можна забезпечити додаткове освітлення фітолампою.

Коли дерево досягне приблизно 1,5 метра у висоту, його слід щорічно обрізати навесні. Протягом перших трьох років манго пересаджують раз на сезон у більший горщик, а після цього періоду можна раз на три роки.