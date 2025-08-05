Протягом тисячоліть на карті світу з'являлися одні міста, а інші занепадали. Проте є і ті, які й через тисячоліття збереглися й там все ще живуть люди.

Найстаріше місто світу існує вже понад 11 тисяч років. Більше про нього розповість 24 Канал з посиланням на EnVols.

Цікаво Історичне місто із надіями на майбутнє: як Полтава отримала свою назву

Яке місто є найстарішим у світі?

Загалом на звання найстарішого міста світу претендують одразу 3 близькосхідні населені пункти. Наприклад, столиця Сирії Дамаск. Заведено вважати, що воно засноване близько 3000 року до нашої ери, проте археологи виявили сліди, які змушують припускати, що місто існує 10 тисяч років.

Ще одне сирійське місто претендує на звання найстарішого у світі – найбільше місто країни Алеппо, котре постраждало під час громадянської війни. За деякими даними воно могло з'явитися ще за 11000 років до нашої ери. Проте заведено вважати, що його заснували близько 6000 років до нашої ери.

Тому звання найстарішого міста планети має Єрихон – місто на території Палестини, на Західному березі ріки Йордан. Вік міста – понад 11 тисяч років. Ще близько 8000 року до нашої ери Єрихон став важливим містом, про що свідчать оборонні споруди та укріплення. Ба більше, науковці виявили стіни Єрихона, які були зруйновані. Біблія описує, що це місто захопив Ісус Навин і саме тоді мури було знищено. Науковці розглядають дві версії руйнування стін – бойові дії або ж катаклізм.



Сучасний Єрихон / Фото Pexels

Через своє розташування та давню історію Єрихон є місцем, де свої відбитки залишили культури Давнього Єгипту, Персії, Ассирії, Греції та Римської імперії.