22 червня 1941 року Третій Рейх почав війну проти Радянського Союзу. Рівно через 13 місяців німецькі війська окупували всі українські міста.

22 липня 1942 року німецькі війська окупували останнє українське місто. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на портал History.

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Останнє окуповане німцями місто України

З червня 1941 року німецькі війська почали стрімке просування територією України. Найважчі бої точилися за Київ, Одесу, Харків та Сімферополь. Битва за Київ – одна з найбільших поразок радянської армії, адже в оточення потрапили 600 000 солдатів.

Влітку 1942 року Третій Рейх окупував усю територію України. Останнім містом, котре захопили німці, став тогочасний Свердловськ, а нині – Довжанськ Луганської області. Це невелике шахтарське місто, котре зараз розташоване неподалік кордону з Росією. Однак Довжанськ також був один із перших міст, звільнених від німців та повторно окупованих Радянським Союзом.

Довжанськ на карті

На жаль, місто зараз теж в окупації. У 2014 році його окупували бойовики псевдореспубліки на Луганщині. Свою нинішню назву місто отримало лише у 2016 році.