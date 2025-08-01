У світі існує чимало книг і кожен може знайти собі щось близьке за стилем і жанром. Однак є декілька книг, які прочитати не може ніхто. І ні, причина не в тому, що їх не існує. Вони написані відомими авторами.

Книги, про які йде мова, людство зможе побачити не раніше 2114 року. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на блог lia.reads у TikTok.

Цікаво Філософська казка, що не втрачає актуальності: про що насправді "Маленький принц"

Які книги не можна прочитати?

У Норвегії існує артпроєкт "Бібліотека майбутнього", куди щороку один автор передає рукопис, який побачить світ лише через століття.

Перший рукопис у бібліотеці з'явився у 2014 році. Його передала Маргарет Етвуд, авторка "Оповіді служниці". Вона передала текст "Літописець місяця". Жанр, обсяг, сюжет залишаються невідомими. Тобто ми знаємо лише назву твору, який побачать лише через 90 років. Також у бібліотеці є твори Девіда Мітчела, Сйона, Еліфа Шафака, Хан Канг, Карла Уве Кнаусгорда, Оушена Вуонга, Ціці Дангарембги, Юдіт Шаланскі, Валерії Луселлі й Томмі Оранджа. Мета проєкту "Бібліотека майбутнього" зібрати 100 рукописів до 2114 року.

Більше про "Бібліотеку майбутнього": дивіться відео

Рукописи зберігають у спеціальних капсулах в Осло, столиці Норвегії. Також на старті проєкту висадили 1 000 дерев, з яких у 2114 році виготовлять папір, аби надрукувати усі твори.

Щороку організатори проєкту надають виняткове запрошення одному авторові, який може написати твір будь-якої форми та жанру й передати "Бібліотеці майбутнього".