Суперечки про те, що насправді хотів сказати автор "Маленького принца", тривають досі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Всеосвіту.

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Які ідеї були ключовими у "Маленькому принці"?

"Маленький принц" – це філософська казка, яка насправді зачіпає багато тем від сенсу життя до боротьби із рутиною та питань дружби й щирості.

Чи не найчіткіше простежується протиставлення світу дорослих світу дітей. Герой книги зіштовхується із байдужістю дорослих. Натомість він, дитина, хоче чесності, щирості та тепла, проте дорослі не можуть цього дати, адже тонуть у буденних справах. Ця історія повинна була показати контраст між наївністю та обмеженістю.



"Маленький принц" українською / Фото з сайту видавництва

Звісно, також тут є репрезентація ідеї пошуку сенсу життя. Маленький принц подорожує різними планетами та намагається зрозуміти, для чого він прийшов у цей світ. Він намагається знайти своє місце, попри всі труднощі та непорозуміння.

Також головний герой вчиться брати відповідальність за себе та інших. У книзі він зустрічає інших персонажів – троянду та Лиса – та розуміє, що він повинен піклуватись про тих, кого приручив, адже тепер вони на нього розраховують.

Загалом, Екзюпері створив багатошарову дитячу казку, яка насправді розповідає про серйозні речі та може скерувати не тільки дітей, а й дорослих. Саме тому ця історія не втрачає ні актуальності, і популярності вже багато років.

До слова, 12 видавництв відмовилися публікувати першу книгу Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Крістофер Літтл став першим агентом, який погодився взяти книгу в роботу, і через 2 роки вона стала світовим бестселером.