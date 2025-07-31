Цікаво, що сама письменниця, авторка книг про магічний світ, Джоан Роулінг теж народилась 31 липня. Про це пише 24 Канал із посиланням на статтю про неї у Вікіпедії.

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Чому день Народження Гаррі Поттера саме у цей день?

Гаррі Поттер народився 31 липня 1980 року у сім'ї Лілі та Джеймса Поттерів. Сама ж Джоан Роулінг народилась 31 липня 1965 року. Такий вибір авторки створює цікавий, майже магічний, зв'язок між авторкою та її персонажем.

У 2025 році хлопчику, який вижив, мало б виповнитись 45 років. Водночас з книг та фільмів ми знаємо про кілька його днів народження та те, як він їх святкував. Наприклад, свої 11 років він зустрів із Дурслями у хижині на острові, де його знайшов Хагрід.

Тоді він зробив для нього символічний тортик із помилкою у надписі, однак це був чи не перший подарунок у життя Гаррі, який зробили спеціально для нього. Згодом новий друг також подарував йому сову, яка потім супроводжувала його протягом років навчання.

Саме на 11 день Народження він дізнався, що є чарівником. Після цього він кожного року відкривав все нові й нові таємниці стосовно свого походження, сім'ї та магічного світу загалом. Фактично, цей день став початком нового життя Гаррі Поттера.

Ймовірно, Роулінг зробила його день Народження в один день зі своїм, щоб підкреслити зв'язок, однак поява хлопчика, який вижив, потім також допомогла і їй почати нове життя, адже тепер ця історія стала культовою.



Роулінг обрала дату не випадково / Фото GettyImages

До слова, зйомки фільмів також були не дуже простими. Зокрема, процес зйомки культової сцени в "Гаррі Поттері" були ускладнені через їжу, яка була на столах. Декого з акторів нудило під час зйомок цієї сцени.