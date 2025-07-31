Интересно, что сама писательница, автор книг о магическом мире, Джоан Роулинг тоже родилась 31 июля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на статью о ней в Википедии.

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Почему день рождения Гарри Поттера именно в этот день?

Гарри Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Лили и Джеймса Поттеров. Сама же Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года. Такой выбор автора создает интересную, почти магическую, связь между автором и ее персонажем.

В 2025 году мальчику, который выжил, должно было бы исполниться 45 лет. В то же время из книг и фильмов мы знаем о нескольких его днях рождений и то, как он их праздновал. Например, свои 11 лет он встретил в хижине на острове, где его нашел Хагрид.

Тогда он сделал для него символический тортик с ошибкой в надписи, однако это был едва ли не первый подарок в жизни Гарри, который сделали специально для него. Впоследствии новый друг также подарил ему сову, которая потом сопровождала его в течение многих лет обучения.

Именно на 11 день рождения он узнал, что является волшебником. После этого он каждый год открывал все новые и новые тайны относительно своего происхождения, семьи и магического мира в целом. Фактически, этот день стал началом новой жизни Гарри Поттера.

Вероятно, Роулинг сделала его день рождения в один день со своим, чтобы подчеркнуть связь, однако появление мальчика, который выжил, потом также помогла и ей начать новую жизнь, ведь теперь эта история стала культовой.



Роулинг выбрала дату не случайно / Фото GettyImages

К слову, съемки фильмов также были не очень простыми. В частности, процесс съемки культовой сцены в "Гарри Поттере" были затруднены из-за еды, которая была на столах. Некоторых из актеров тошнило во время съемок этой сцены.