Історична сенсація: які міста могли стати столицею та назавжди змінити мапу України

У часи бурхливих політичних переворотів статус головного міста країни неодноразово переходив до інших локацій. І якби історичні обставини склалися інакше, сучасна мапа України та її політичний центр мали б зовсім інший вигляд.

24 Канал зібрав топ міст, які свого часу мали шанс замість Києва стати центром української державності.

Харків, як відповідь більшовиків на страх перед Києвом

З 1919 по 1934 рік офіційною столицею УСРР був саме Харків. Більшовики панічно боялися національного духу Києва, тому свідомо перенесли всі органи влади на схід.

За цей час Харків пережив колосальний промисловий та культурний бум, тут звели культовий Держпром і зародилося "Розстріляне відродження".

Лише у 1934 році радянський уряд повернувся на береги Дніпра, назавжди зафіксувавши за Харковом статус "першої столиці".

Який вигляд мав Харків, коли був столицею України / allkharkov.ua

Вінниця – тимчасовий форпост Директорії УНР

На початку 1919 року під натиском більшовицьких військ уряд Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою та Володимиром Винниченком змушений був екстрено евакуюватися з Києва.

Новим політичним центром країни на кілька місяців стала Вінниця. Саме тут ухвалювалися доленосні воєнні накази, проводилися засідання Директорії та вирішувалася доля єдиного соборного фронту.

Львів – європейський центр ЗУНР

Листопад 1918 року назавжди увійшов в історію завдяки Листопадовій революції, внаслідок якої постала Західноукраїнська Народна Республіка.

Львів де-факто став її столицею. Місто готувалося стати потужним західним центром великої соборної України після Акту Злуки.

Проте кривава війна з польськими військами та подальша окупація змусили уряд ЗУНР переїжджати спочатку до Тернополя, а потім до Станіславова (сучасний Івано-Франківськ).

Гетьманські резиденції: Чигирин, Батурин та Глухів

Задовго до ХХ століття мапу України формували козацькі гетьмани. За часів Богдана Хмельницького головним дипломатичним та військовим центром був Чигирин.

Пізніше Іван Мазепа перетворив Батурин на розкішну європейську столицю з унікальною архітектурою та бібліотеками, яку згодом жорстоко знищили російські війська.

Останнім оплотом козацької державності став Глухів, де ухвалювалися фінальні акти автономії перед її повним скасуванням Російською імперією.

Чигирин, Батурин та Глухів у козацьку добу / Історичні архіви

Хуст – столиця одноденної держави

У березні 1939 року, напередодні Другої світової війни, закарпатські українці проголосили незалежність Карпатської України.

Маленьке містечко Хуст в один момент перетворилося на столицю нової республіки з власним сеймом, урядом та армією "Карпатська Січ".

Попри те, що держава проіснувала лічені дні через угорську окупацію, Хуст увійшов в історію як символ першого збройного опору фашистським союзникам у Європі.