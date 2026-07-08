24 Канал составил рейтинг городов, которые в свое время имели шанс вместо Киева стать центром украинской государственности.

Харьков – ответ большевиков на страх перед Киевом

С 1919 по 1934 год официальной столицей УССР был именно Харьков. Большевики панически боялись национального духа Киева, поэтому сознательно перенесли все органы власти на восток.

За это время Харьков пережил колоссальный промышленный и культурный бум, здесь возвели культовый "Держпром" и зародилось "Расстрелянное возрождение".

Лишь в 1934 году советское правительство вернулось на берега Днепра, навсегда закрепив за Харьковом статус "первой столицы".

Как выглядел Харьков, когда был столицей Украины / allkharkov.ua

Винница – временный форпост Директории УНР

В начале 1919 года под натиском большевистских войск правительство Украинской Народной Республики во главе с Симоном Петлюрой и Владимиром Винниченко было вынуждено экстренно эвакуироваться из Киева.

Новым политическим центром страны на несколько месяцев стала Винница. Именно здесь принимались судьбоносные военные приказы, проводились заседания Директории и решалась судьба единого соборного фронта.

Львов – европейский центр ЗУНР

Ноябрь 1918 года навсегда вошел в историю благодаря Ноябрьской революции, в результате которой возникла Западно-Украинская Народная Республика.

Львов де-факто стал ее столицей. Город готовился стать мощным западным центром великой соборной Украины после Акта объединения.

Однако кровопролитная война с польскими войсками и последующая оккупация вынудили правительство ЗУНР переехать сначала в Тернополь, а затем в Станиславов (современный Ивано-Франковск).

Гетманские резиденции: Чигирин, Батурин и Глухов

Задолго до ХХ века карту Украины формировали казацкие гетманы. Во времена Богдана Хмельницкого главным дипломатическим и военным центром был Чигирин.

Позже Иван Мазепа превратил Батурин в роскошную европейскую столицу с уникальной архитектурой и библиотеками, которую впоследствии жестоко разрушили российские войска.

Последним оплотом казацкой государственности стал Глухов, где принимались заключительные акты об автономии перед ее полной отменой Российской империей.

Чигирин, Батурин и Глухов в казацкую эпоху / Исторические архивы

Хуст – столица однодневного государства

В марте 1939 года, накануне Второй мировой войны, закарпатские украинцы провозгласили независимость Карпатской Украины.

Небольшой городок Хуст в одно мгновение превратился в столицу новой республики с собственным сеймом, правительством и армией "Карпатская Сечь".

Несмотря на то, что государство просуществовало считанные дни из-за венгерской оккупации, Хуст вошел в историю как символ первого вооруженного сопротивления фашистским союзникам в Европе.