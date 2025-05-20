ШІ замінить людей: названо 5 професій, які можуть зникнути через 20 років

Штучний інтелект дедалі активніше проникає в повсякденне життя, спрощуючи робочі процеси та підвищуючи продуктивність. Однак стрімкий розвиток технологій може поставити під загрозу існування низки професій.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування Pew Research Center.

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Які професії можуть зникнути протягом 20 років

У дослідженні взяли участь 1000 експертів з ШІ та 5 400 дорослих мешканців США. Їх запитали, який вплив будуть мати технології на економіку та ринок праці в Америці протягом наступних 20 років.

56% експертів з ШІ вважають, що вплив буде позитивним, хоча й визнають, що деякі професії можуть зникнути в найближчі десятиліття. Водночас дорослі американці налаштовані менш оптимістично. Лише 17% з них очікують позитивного впливу технологій на економіку та робочі місця.

На думку експертів, розвиток ШІ сприятиме скороченню робочих місць у низці сфер.

Найбільше ризикують втратити актуальність такі професії:

касири;

водії вантажівок;

журналісти;

працівники фабрик;

інженери програмного забезпечення.

Чимало людей можуть втратити роботу через розвиток ШІ / Фото Unsplash

Більшість дорослих американців погоджуються з тим, що штучний інтелект з часом витіснить ці спеціальності. Винятком стали водії вантажівок – лише третина респондентів вважає, що ШІ зможе повністю їх замінити.

До слова, є одна професія, яку ШІ точно не зможе замінити найближчим часом. Мовиться про технічних працівників, які працюють в індустрії монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.