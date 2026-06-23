Не кожен наважиться це з'їсти: кухар назвав 3 найогидніші страви у світі

Деякі страви можуть зливувати не лише смаком, але й виглядом. Зокрема це спеціальний італійський сир, нетрадиційно зварене качине яйце, або ж навіть м'ясо акули, чий запах навряд чи комусь сподобається. Кожна з цих страв здатна викликати відразу.

Яка їжа у світі вважається найогиднішою, розповідає на своїй сторінці в TikTok Ілля Кунтий, операційний шеф гастрохолдингу "Інакші".

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Спеціальний сир з Італії та особливе приготування качиних яєць стали найогиднішими стравами у світі

Шеф-кухар Ілля Кунтий розповідає, що першу сходинку рейтингу щодо найнепривабливішої їжі у світі займає італійський сир Касу марцу (Casu marzu), який виготовляють переважно на Сардинії.



Сир родом з Італії, куди додають личинки / Фото Shardan

За основу сиру беруть пекорино (сім'я сирів з овечого молока) та додають до нього спеціальні личинки мухи, які розщеплюють ферменти. А їдять такий продукт зазвичай саме з живими личинками.

Я би скуштував, якщо чесно,

– зізнається пан Ілля.

Шеф-кухар ділиться рейтингом найогидніших страв у світі: дивіться відео

Наступну страву, яку називає кухар, це балут, яка походить з Південно-Східної Азії. Це запліднене качине яйце, яке відварюють, запрацвляють оцетом та їдять.

А на третій сходинці – страва гаукарль з Ісландії. Це ферментоване, висушене м'ясо акули, яке має різкий аміачний запах разом з ніжною текстурою.



Висушене м'ясо акули має специфічний запах / Фото Xfigpower

Загалом на цих 3 стравах добірка найогидніших страв у світі не закінчується. Зокрема у JoinUP! нагадують, що до цього рейтингу можна віднести ще й такі страви, як А-Пінг – це підсмажений до скоринки отруйний тарантул.

А бо ж страва Саннакчи, яка популярна в Японії та Кореї. Йдеться про мацаки живого восьминога у соєвому соусі та насінням кунжуту.