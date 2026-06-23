Какая еда в мире считается самой отвратительной, рассказывает на своей странице в TikTok Илья Кунтий, операционный шеф гастрохолдинга "Інакші".

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Специальный сыр из Италии и особый способ приготовления утиных яиц стали самыми отвратительными блюдами в мире

Шеф-повар Илья Кунтий рассказывает, что первую строчку рейтинга самой непривлекательной еды в мире занимает итальянский сыр Касу марцу (Casu marzu), который производят преимущественно на Сардинии.



Сыр родом из Италии, куда добавляют личинки / Фото Shardan

За основу сыра берут пекорино (семейство сыров из овечьего молока) и добавляют в него специальные личинки мухи, которые расщепляют ферменты. А едят такой продукт обычно именно с живыми личинками.

Я бы попробовал, если честно,

– признается Илья.

Шеф-повар делится рейтингом самых отвратительных блюд в мире: смотрите видео

Следующее блюдо, которое называет повар, – это балут, родом из Юго-Восточной Азии. Это оплодотворённое утиное яйцо, которое отваривают, заправляют уксусом и едят.

А на третьем месте – блюдо гаукарль из Исландии. Это ферментированное, высушенное мясо акулы, которое имеет резкий аммиачный запах и нежную текстуру.



Высушенное мясо акулы имеет специфический запах / Фото Xfigpower

В целом на этих трех блюдах подборка самых отвратительных блюд в мире не заканчивается. В частности, в JoinUP! напоминают, что к этому рейтингу можно отнести ещё и такие блюда, как А-Пинг – это поджаренный до корочки ядовитый тарантул.

Или блюдо Саннакчи, популярное в Японии и Корее. Речь идет о мацаки из живого осьминога в соевом соусе с семенами кунжута.