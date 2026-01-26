Де розташована найстаріша вулиця Харкова: історичний "початок" міста у одному із районів

У Харкові є чимало вулиць, які мають цікаву історію. Водночас є місце, яке фактично вважається "початком" цього міста.

Розібратись у тому, який район Харкова вважається найстарішим, доволі складно, адже відповідь може бути неоднозначною. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про це?

Місто Харків розрослось із козацького оборонного острогу, який збудували ще у 17 столітті. Вважається, що поселення там були й до того, однак їх знищили.

Головною вулицею цієї місцевості у сучасному розрізі є Університетська. Тут розташовані найстаріші будівлі, однак не все так просто. Раніше цей район називали Нагірним і він дійсно був історичним оплотом Харкова.



Університетська гірка – одне із найстаріших місць

Саме тут звели губернське правління, історичний музей і перші корпуси університету. Щобільше, саме в межах цього району відкрився перший театр.

Зараз від нього лишилась хіба що назва, а територіально він розділений між Київським та Шевченківським районами.

За звання найстарішого району Харкова може позмагатись Журавлівка. Поселення тут виникло майже одночасно із козацьким острогом.

Яка вулиця у Харкові вважається найстарішою?

Однією із найстаріших вулиць Харкова вважається Римарська, мовиться у на платформі "На урок". У 17 столітті на ній поселились перші люди – лимарі чи римарі, від яких вона отримала свою назву. Вони займались вичинками шкір і виготовленням шорних виробів.

Перші будівлі були дерев'яними, проте до нас дійшли тільки кам'яні будинки. Вулиця розташована у Шевченківському районі.

