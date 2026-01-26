Де розташована найстаріша вулиця Харкова: історичний "початок" міста у одному із районів
- Однією з найстаріших вулиць Харкова вважається Римарська, яка отримала свою назву від перших поселенців – лимарів чи римарів, що займались вичинками шкір.
- Головною вулицею історичного району Харкова є Університетська, де розташовані старі будівлі, зокрема губернське правління, історичний музей та перші корпуси університету.
У Харкові є чимало вулиць, які мають цікаву історію. Водночас є місце, яке фактично вважається "початком" цього міста.
Розібратись у тому, який район Харкова вважається найстарішим, доволі складно, адже відповідь може бути неоднозначною. Про це пише Вікіпедія.
Що відомо про це?
Місто Харків розрослось із козацького оборонного острогу, який збудували ще у 17 столітті. Вважається, що поселення там були й до того, однак їх знищили.
Головною вулицею цієї місцевості у сучасному розрізі є Університетська. Тут розташовані найстаріші будівлі, однак не все так просто. Раніше цей район називали Нагірним і він дійсно був історичним оплотом Харкова.
Університетська гірка – одне із найстаріших місць
Саме тут звели губернське правління, історичний музей і перші корпуси університету. Щобільше, саме в межах цього району відкрився перший театр.
Зараз від нього лишилась хіба що назва, а територіально він розділений між Київським та Шевченківським районами.
За звання найстарішого району Харкова може позмагатись Журавлівка. Поселення тут виникло майже одночасно із козацьким острогом.
Яка вулиця у Харкові вважається найстарішою?
Однією із найстаріших вулиць Харкова вважається Римарська, мовиться у на платформі "На урок". У 17 столітті на ній поселились перші люди – лимарі чи римарі, від яких вона отримала свою назву. Вони займались вичинками шкір і виготовленням шорних виробів.
Перші будівлі були дерев'яними, проте до нас дійшли тільки кам'яні будинки. Вулиця розташована у Шевченківському районі.
