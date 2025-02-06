Гребінка, Шевченко та Армстронг: що пов'язує цих геніїв та як це змінило історію

Євген Гребінка – це видатний український письменник, байкар, педагог і видавець. Виявляється, що якби не внесок Гребінки, то світ би не побачив щонайменше два шедеври.

Блогер у TikTok, який розповідає цікаві історії, розкрив маловідомий факт про Гребінку, пише 24 Канал. Виявляється, що пісня, яку співав американець Луї Армстронг і перше видання Кобзаря – справа рук Гребінки.

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Як Гребінка пов'язаний з Шевченком та Армстронгом

Євген Гребінка був близьким другом Тараса Шевченка. Він народився 2 лютого 1812 року на Полтавщині та навчався у Ніжинській гімназії, де вчився і Микола Гоголь.

Уже тоді Гребінка писав вірші та видавав рукописні журнали. Коли Тарас Шевченко ще був кріпаком, то Гребінка став його місточком до свободи. Саме він познайомив Шевченка з людьми, які допомогли викупити його з кріпацтва.

Блогер розповів цікаві факти про Євгена Гребінку: дивіться відео

Як розповів блогер, саме Гребінка ініціював перше видання Кобзаря у 1840 році.

Крім того, Гребінка написав вірш, який знає весь світ. Мовиться про романс "Очі чорні". І хоча музику написав німецький композитор Флоріан Герман, без Гребінки цієї пісні просто б не існувало.

Саме "Очі чорні" виконав легендарний джазовий музикант Луї Армстронг.

"Очі чорні" у виконанні Луї Армстронга: дивіться відео

Гребінка писав українською і російською, але в листах він залишався українцем. Він не лише писав, а відкрив школу для селянських дітей, бо вірив, що освіта змінює.