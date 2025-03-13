Україна задала тренд: на Євробаченні 2025 прозвучить рекордна кількість пісень рідними мовами

Євробачення 2025 відбудеться у травні і вже відомі 35 пісень з 37 учасників цьогорічного конкурсу. І цього року в Базелі пролунає рекордна кількість пісень не англійською мовою.

Поки невідомими залишаються пісні Франції та Грузії. Французька заявка буде опублікована 15 березня і точно буде виконана національною мовою. Скільки мов цього року прозвучить у Базелі – розповідає 24 Канал.

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Україна задала Європі тренд

До 1998 року на Євробаченні існувало правило, котре зобов'язувало учасників виконувати пісні лише національними мовами і допускався лише невеликий відсоток виконання пісні англійською. У 1994 році це правило ледь не призвело до дискваліфікації Польщі, коли представниця країни Едіта Гурняк виконала половину пісні англійською на генеральній репетиції, однак обійшлося попередженням.

Едіта Гурняк – "To nie ja": дивіться відео

З 1999 року абсолютна більшість пісень на Євробаченні звучать саме англійською мовою. З того часу і до 2016 року лише двічі перемагали пісні не англійською мовою (Україна у 2004 році та Сербія у 2007).

У 2021 році вперше за 30 років у трійку найкращих на Євробаченні не увійшла жодна англомовна пісня. Цікаво, що у топі глядачів були пісні італійською, французькою та українською мовами. Тоді нашу країну представляв гурт Go-A. І якщо перші дві мови є доволі популярними в Європі, то українська на той момент – не надто. Наша країна зруйнувала стереотип про те, що пісню рідною мовою нібито не зрозуміють – Україна посіла 2-ге місце у телеголосуванні та 5-те у загальному рейтингу.

Go-A – "Shum": дивіться відео

Тому у 2022 році вперше за 20 років на конкурсі вже прозвучала литовська мова і кількість мов, які лунають на Євробаченні відтоді зростає.

У 2025 році в Базелі прозвучить рекордна кількість пісень не англійською мовою – аж 21. З них лише 5 мають англомовні частини. Загалом на конкурсі виконають пісні 17-ма мовами. Уперше за 27 років повноцінно звучатиме шведська мова і вперше за 18 років Німеччину представлятиме пісня національною мовою. Латвійська мова звучатиме на Євробаченні вперше з 2004 року.

Нагадаємо, що Україну на конкурсі представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray", яка прозвучить українською та англійською мовами.