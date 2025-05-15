Абсолютні рекорди: хто отримав найбільше балів за всю історію Євробачення

Євробачення – найбільший пісенний конкурс у світі, де щороку країни борються за найкращі результати. Декотрі з них встановили абсолютні рекорди, котрі складно перевершити.

Зокрема найкращим показником для країни є кількість отриманих балів у фіналі Євробачення. Хто зібрав найбільше балів за всю історію конкурсу – розповідає 24 Канал.

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Рекордсмени Євробачення

У 2009 році Євробачення вперше і востаннє приймала країна-терорист. На конкурсі Норвегію представляв співак білоруського походження Олександр Рибак з піснею Fairytale. У фіналі він отримав 387 балів з 492 можливих. Найвищі бали Норвегії поставили 16 країн, серед яких й Україна.

Цей рекорд залишається абсолютним до зміни системи голосування на конкурсі.

Олександр Рибак – Fairytale: дивіться відео

З 2016 року на Євробаченні діє нова система голосування, де журі та глядачі виставляють свої бали окремо. Тобто одна країна може дати не 12 балів, а 24. У 2017 році на Євробаченні в Києві першу свою перемогу на конкурсі здобула Португалія, котру представив Сальвадор Собрал.

Журі з 18-ти країн присудили португальцю найвищі бали і загалом від суддів він отримав 382 бали. Від глядачів Собрал отримав 376 балів. Сумарно – 758 балів. Станом на 2025 рік Португалія – єдина країна на Євробаченні, котра отримала понад 700 балів.

Сальвадор Собрал – Amar Pelos Dois: дивіться відео

У 2022 році пропри повномасштабну війну Україна взяла участь у Євробаченні в італійському Турині, де нашу країну представляв гурт Kalush Orchestra. Журі присудили українським представникам 192 бали. Водночас за результатами глядацького голосування Україна отримала 439 балів з 468 можливих. найвищі бали українському гурту віддали глядачі 28 країн. Такий результат телеголосування залишається абсолютним рекордом конкурсу.

Kalush Orchestra – "Стефанія": дивіться відео

Хоча це не всі рекорди. Наприклад Болгарія у 2017 році стала першою і поки єдиною країною на конкурсі, котра отримала понад 600 балів, але не перемогла, а посіла тільки друге місце.