У Європі збудують гігантський вітряк з незвичного матеріалу: він буде розміром з хмарочос

Альтернативні джерела енергії набирають популярності і їх постійно вдосконалюють. Наприклад, в одній з країн Європи з'явиться гігантський і доволі незвичний вітряк.

І мова йде про Швецію – саме там з'явиться незвична вітряна турбіна. З чого її виготовлять – розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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З чого виготовлять вітряк

Розробником нової гігантської вітряної турбіни стала компанія Modvion AB – вона відповідає за гігантську вежу для майбутнього вітряка. Очікують, що нову турбіну запустять уже в 2027 році.

Висота вежі коливатиметься від 160 до 180 метрів. Тобто вона буде такою ж високою, як комерційний хмарочос Gherkin у Лондоні. Конструкція складатиметься з кількох модулів, що суттєво спростить транспортування установки.

Для виготовлення вежі використали не енергоємну сталь, а деревину. Завдяки цьому вдасться скоротити викиди вуглекислого газу на 90%.

Як починалося виробництво нової турбіни: дивіться відео

Компанія планує в перспективі відкрити завод у Швеції й виробляти до 170 таких веж на рік. Розробники кажуть, що деревина у вітряках має перевагу – вона дозволяє зробити конструкцію легшою. Водночас сталеві вежу потребують посилення, щоб витримувати і власну вагу, і вагу величезної кількості болтів. А дерев'яні вежі з'єднують клеєм.

Водночас у Європі альтернативні джерела енергії зіштовхнулися з проблемою нестачі потужностей для зберігання і транспортування виробленої енергії, через що спостерігається тенденція до скорочення кількості вітряних турбін, сонячних панелей та інших джерел "зеленої" енергії.