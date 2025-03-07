И речь идет о Швеции – именно там появится необычная ветряная турбина. Из чего ее изготовят – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Из чего изготовят ветряк

Разработчиком новой гигантской ветряной турбины стала компания Modvion AB – она отвечает за гигантскую башню для будущего ветряка. Ожидается, что новую турбину запустят уже в 2027 году.

Высота башни будет колебаться от 160 до 180 метров. То есть она будет такой же высокой, как коммерческий небоскреб Gherkin в Лондоне. Конструкция будет состоять из нескольких модулей, что существенно упростит транспортировку установки.

Для изготовления башни использовали не энергоемкую сталь, а древесину. Благодаря этому удастся сократить выбросы углекислого газа на 90%.

Как начиналось производство новой турбины: смотрите видео

Компания планирует в перспективе открыть завод в Швеции и производить до 170 таких башен в год. Разработчики говорят, что древесина в ветряках имеет преимущество – она позволяет сделать конструкцию легче. В то же время стальные башни нуждаются в усилении, чтобы выдерживать и собственный вес, и вес огромного количества болтов. А деревянные башни соединяют клеем.

В то же время в Европе альтернативные источники энергии столкнулись с проблемой нехватки мощностей для хранения и транспортировки произведенной энергии, из-за чего наблюдается тенденция к сокращению количества ветряных турбин, солнечных панелей и других источников "зеленой" энергии.