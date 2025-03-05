Необычное решение для утилизации отработанных лопастей ветряных турбин нашла испанская энергетическая компания Испанская энергетическая компания Acciona. Каким оно есть – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Evwind.

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Какое решение нашла компания

Acciona нашла способ утилизации отработанных лопастей в сотрудничестве с профессиональным серфером Джошем Керром и его брендом Draft Surf. Решение простое – изготавливать из лопастей доски для серфинга.

Дело в том, что лопасти ветряных турбин изготавливают преимущественно из композитных материалов и перерабатывать их сложно. И эта проблема стоит особенно остро, ведь после завершения 25-летней эксплуатации нужно искать способы утилизировать лопасти. В США, например, самый распространенный способ – закапывать лопасти в землю. Учитывая то, что большое количество турбин построена в 00-х – сейчас количество отработанных лопастей будет довольно большим.



Сейчас в мире утилизируют все больше ветряков / Фото Pexels

Компания Draft Surf встраивает элементы из переработанных лопастей турбин в доски для серфинга. По словам производителя, плавники, изготовлены из переработанного стекловолокна, обеспечивают устойчивость и скорость, а внешняя оболочка дополнительно усиливается благодаря внедрению в стекловолокно частиц переработанных лопастей турбины.

Мы знаем, что в ближайшие 10 – 15 лет в таких странах, как Австралия, будет большой объем выведенных из эксплуатации лопастей ветряных турбин, поэтому мы действуем уже сейчас, чтобы изучить новые способы переработки и повторного использования материалов, из которых они изготовлены,

- отметила директор по глобальному устойчивому развитию Acciona Мариола Доменек.



Ветряные турбины / Фото Pexels

Ранее Acciona работала с брендом El Ganso над созданием кроссовок с переработанными лопастями в подошве. Именно это вдохновило продолжать поиски оптимальных вариантов для утилизации.