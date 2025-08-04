Зараз у соцмережах серед українців шириться новий тренд – повторити колись маловідоме фото президентів України Віктора Ющенка і Петра Порошенка. Особливо популярний цей тренд серед альпіністів.

Тому що це фото з ранніх 2000-х з одного підйомів Віктора Ющенка на Говерлу – найвищу гору Українських Карпат. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Петра Шкутяка.

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Історія популярного фото

У мережі те саме фото зі сходження на Говерлу з'явилося 23 лютого 2024 року – цього дня колишній заступник мера Івано-Франківська Петро Шкутяк привітав третього президента України Віктора Ющенка з 70-річним ювілеєм, опублікувавши фото зі сходження на Говерлу. На світлині видно кількох людей. Поки Віктор Ющенко, який тоді був кандидатом на пост президента, розмовляв телефоном, збоку спочивав його політичний соратник Петро Порошенко, який у майбутньому став п'ятим українським президентом.

Ймовірно, це фото було зроблено у 2004 році або й раніше. Річ у тім, що сходження на Говерлу в липні було традицією для Віктора Ющенка – робив він це з нагоди річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року. З фото можна зробити висновок, що світлина точно зроблена вересня 2004 року – до отруєння Віктора Ющенка. Ймовірно, це саме те сходження, після якого Ющенко оголосив, що іде в президенти.

Через понад рік після публікації Петром Шкутяком, фото стало популярним у мережі й чимало українців уже спробували його повторити.

Українці повторюють фото Ющенка і Порошенка / Фото з соцмереж

Цікаво, що Віктор Ющенко і Петро Порошенко не вперше стають героями мемів. Наприклад, після святкування 30-ї річниці відновлення Незалежності України у 2021 році двоє президентів, котрі були черед почесних гостей, одночасно підвелися зі своїх місць після того, як про щось поговорили. Мережу тоді розірвали меми, в яких українці жартували про те, чому ж президенти вирішили разом піти зі святкування.