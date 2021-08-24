Поведінка третього та п'ятого президентів привернула увагу українців. Соціальні мережі вже рясніють жартами про політиків.

До теми Зеленський у своєму виступі на День Незалежності потролив Януковича

Темою для мемів став момент, коли Ющенко щось сказав Порошенко після чого вони одночасно встали зі своїх крісел. Українці жартують – мабуть, покликав колегу на пиво.

Насправді ж тоді грав гімн Європейського Союзу – "Ода до радості". Тому, ймовірно, Ющенко просто запропонував Порошенку встати, аби вшанувати символ ЄС.

Дивіться підбірку мемів про Порошенка та Ющенка від користувача тіктоку moruachok:

Українці дуже уважно дивилися трансляцію параду і помітили, як в один момент Порошенко закрив очі. Користувач твітеру під ніком "Осінь Науки" прокоментував це словами "Наївся і спить".

Потішила користувачів мережі й реакція президентів на та, як Зеленський потролив Януковича. Він сказав: "Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова". Так теперішній глава держави "забув" відзначити Донеччину за місцем народження Януковича.

Після цих слів Порошенко, Ющенко та Кравчук засміялися. Водночас Марина Порошенко сиділа непорушно.

Зверніть увагу! У параді в центрі Києва взяли участь військові, службові собаки, авіація та військова техніка. Крім того, в Одесі відбувся урочистий заплив військових суден.