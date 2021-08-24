У центрі столиці пройшов урочистий парад, в якому взяли участь 5 військових. На початку заходу президент Володимир Зеленський виголосив потужну промову.

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Що відбувалося у Києві

Святкування на Майдан Незалежності відвідали, зокрема, очільник уряду Денис Шмигаль, голова Ради Дмитро Разумков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міський голова Києва Віталій Кличко та представники іноземних делегацій.

У 2021 році до параду залучили близько 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. Центральними вулицями Києва пройшла піша та механізована колони, а у небі – вражала авіація.

Цікаво! У святковому параді вперше за історію Незалежностіі взяли участь собаки. Хрещатиком крокували найкращі кінологи України. Їх супроводжували красені-вівчарки.

Зазначимо, що у параді з нагоди Дня Незалежності взяли участь не лише українські армційці, але й військові з-за кордону. Вони прибули з таких країн:

Великої Британії;

США;

Грузії;

Данії;

Естонії;

Канади;

Латвії;

Литви;

Молдови;

Словаччини;

Фінляндії;

Швеції;

Чехії.

Як у Києві відзначали 30 річницю Незалежності України / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Зеленський виголосив святкову промову

Глава держави наголосив, що 24 серпня наша держава святкує відновлення своєї незалежності. У своїй промові він згадав пам'яток, створених століттями тому, й підкреслив, що українці продовжують будувати свій дім.

Ми не в гостях. Ми молода родина зі славетної династії Київської Русі України. З роду засновників, хрестителів. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи,

– зазначив Зеленський.

Й додав, що наш народ є спадкоємцем державності, яка існувала 1 000 років тому. Саме тому він підписав указ про День розквіту української державності. Його щороку відзначатимуть 28 липня – у день хрещення Київської Русі. Також політик закликав хвилиною мовчання вшанувати тих, хто віддав життя за Україну. Після цього усі присутні на заході піднялися, пролунав заклик схилити бойові прапори.

У Києві пройшов військовий парад до Дня Незалежності: дивіться відео



Володимир Зеленський під час вітальної промови потролив президента-втікача. Він згадав області, в яких народилися президенти України. Водночас про Януковича з Донеччини він не згадав.

На військовому параді Зеленський вручив низку державних нагород. Їх отримали військові, культурні діячі, освітяни та артисти. Президент вручив 31 нагороду, з них 4 посмертно. Серед посмертних нагород – 3 Героя України.

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Своїм виступом усю країну вразила зовсім юна українка, яка виконала легендарну пісню Тараса Петриненка – "Україна". Дівчинка стояла у центрі величезної синьо-жовтої квітки, прикрашеної тризубами. Адже це – с имвол 30-річчя Незалежності України.

Виступ юної українки на Майдані Незалежності: дивіться відео

Святковий проліт авіації у Києві

Військовий парад у центрі Києва відбувався за участю авіації. Повітряний парад відкрила армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ. У небі також пролетіли:

вертольоти MI-8 11-ої окремої бригади армійської авіації "Херсон";

група вертольотів Мі-24 16-ої окремої бригади армійської авіації "Броди";

підрозділ морських багатоцільових вертольотів берегового базування 10-ої окремої авіаційної бригади та інші.

Крім цього, 4 винищувачі Міг-29 у супроводі багатоцільових британських винищувачів Eurofighter Typhoon королівський повітряних сил Великої Британії утворили у небі прапор України.

Український прапор, утворений винищувачами: дивіться відео



Участь у параді взяв й легендарний Ан-225 "Мрія" – найбільший у світі транспортний літак. Його спроектували й побудували на державному підприємстві "Антонов". Повітряне судно вилетіло з аеродрому у Гостомелі й перетнуло територію Києва у районі Теремків. Над Хрещатиком "Мрія" пройшла на висоті у 400 метрів й вразила усіх очевидців.

Марш захисників у Києві

Вже після того, як завершився парад Збройних сил України, від парку Тараса Шевченка рушив Марш захисників. Його маршрут пролягає через бульвар Шевченка й Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності. Участь в урочистій ході, окрім ветеранів, також беруть волонтери та родичі військових. Колону маршу вирішили розбити на 32 "коробки". Зауважимо, що таке дійство у центрі столиці відбувається, починаючи з 2019 року.

Марш захисників розпочався у Києві: дивіться відео

Які ще заходи заплановані на День Незалежності

На Хрещатику та Майдані Незалежності відбудеться урочистий концерт та парад військ. Його кульмінацією буде проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки та оборони та збройних сил країн-партнерів.

Релігійні організації столиці проведуть молебень за Україну та український народ.

Відбудеться також "Марш Захисників України 2021" за маршрутом: парк імені Тараса Шевченка – Бессарабська площа − вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

На території парку культури і відпочинку "Гідропарк" відбудеться відкритий турнір спортивного клубу "Довгожитель" із настільного тенісу серед ветеранів, а також масовий заплив на 500 метрів.

Також традиційно в усіх районах столиці відбуватимуться спортивні, культурні та інформаційно-просвітницькі заходи.