Марш захисників на 30-річницю Незалежності

Ветерани пройдуть через бульвар Шевченка і Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності. Участь у ході також беруть волонтери та родичі військових.

Цікаво У Києві відбувся військовий парад до Дня Незалежності: приголомшливе відео

Першими крокують рідні загиблих учасників Революції Гідності та полеглих воїнів АТО й Операції об'єднаних сил. Далі в шерензі – військові медики, капелани та ветерани з різних областей України.

Колона маршу буде розбита на 32 "коробки". Частину з них організували відповідно до кожного з українських регіонів.

Перед початком ходи учасники кілька разів вигукували гасла "Слава Україні – Героям слава". Також вони заспівали відому пісню про президента Росії "Путін – х**ло".

Марш захисників до Дня Незалежності / Фото Олега Климчука, Вікторії Кутьїної, Марини Васильєвої для 24 каналу

Зауважимо, Марш захисників відбувається у Києві вже 3 рік поспіль.