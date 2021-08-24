Зеленський проігнорував Януковича

У вітальній промові Зеленський відзначив області, в яких народилися президенти України. Водночас про Януковича з Донеччини він не згадав.

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Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова,

– сказав глава держави.

Після його слів присутні засміялися. Зацінили жарт Зеленського й попередні президенти – Леонід Кучма весело розсміявся, а Петро Порошенко повернувся до Віктора Ющенка, аби щось сказати. Після того вони також зареготали.



Президентів розвеселила промова Зеленського / Скриншот 24 каналу

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Зверніть увагу! 24 серпня Україна святкує 30-ліття Незалежності. У Києві вже стартував військовий парад, після нього відбудеться марш ветеранів.



Під час вітальної промови Зеленський підписав указ про нове свято – День розквіту української державності. Його відзначатимуть щороку 28 липня.