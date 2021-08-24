"Пам'ятаймо про минуле, діємо сьогодні та думаємо про майбутнє", – закликав він перед показом відео. Президент уважно спостерігав за роликом, який, очевидно, його зворушив.

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У відео показали найважливіші постаті та події з української історії. Маленька українка з квітами символічно проходила шлях, який за багато століть пройшла й Україна. "Майбутнє кожного народу і кожного з нас, українців, визначає код ДНК. Він у нашій історії, у наших традиціях, у нашій музиці", – мовиться на початку ролика.

Цікаво! Музичний супровід забезпечує, зокрема, Ігор Янчук. Це вуличний музикант, якого напередодні військового параду помітили у Києві організатори події.

Кого згадали із князів:

Святослава Хороброго, який розширив Русь, переміг Хозарський каганат та добився миру із Візантією.

Володимира Великого, який не лише хрестив Русь, а й визначив її рух у бік цивілізації та міжнародного визнання.

Ярослава Мудрого, за якого Київ перетворився на потужне заможне місто – із Золотими воротами, Софією Київською та першою бібліотекою.

"І з мапи поступово зникає Русь та нащадки славетних князів продовжують перемагати. Козаки, українські лицарі, горда воїнська спільнота. Вони вважали себе захисниками не лише рідних земель, а й християнської віри", – продовжив закадровий голос.

Далі – мовиться про внесок в українську історію Роксолани, Богдана Хмельницького, Григорія Сковороди, створення конституції Пилипа Орлика – першої у світі, що встановлювала основи державного устрою. А також про Тараса Шевченка, Миколу Гоголя та Лесю Українку.

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"Аби лиш не було війни" – стало гаслом для українців

Описуючи події XX століття, автори відео згадують Миколу Грушевського, Володимира Вернадського, Ігоря Сікорського, а також бій під Крутами – одну з найтрагічніших сторінок в історії країни.

Далі мовиться, зокрема, про заснування Академії наук, Голодомор, який забрав життя мільйонів людей, початок Другої світової війни й трагедію у Бабиному Яру. "Україну роздирають, ресурси та цінності вивозять, а людей змушують до рабської праці", – мовиться у відео.

Післявоєнне відновлення з руїн також стає подвигом. Республіка розвивається настільки потужно, що до України приєднують знекровлений Крим. Аби лиш не було війни – це стає гаслом кількох поколінь українців,

– наголосили у ньому.

"Та цей умовний мир розступає кривавими плямами. Критиків влади жорстко карають, дисидентів нищать у психлікарнях та таборах", – продовжили у відео. Після цього розповіли про загибель Стуса, Чорнобильську катастрофу та Революцію на граніті, коли на майдані вперше з'явилися намети.

Період після здобуття Незалежності

Врешті, Україна вийшла зі складу СРСР. Після ухвалення Акту проголошення Незалежності 24 серпня 1991 року було чимало падінь та злетів. На першій Олімпіаді української збірної в Атланті, нашим спортсменами, наприклад, вдалося вибороти 9 золотих медалей. Важливою віхою у сучасній історії країни є й перший політ українця у космос – Леоніда Каденюка.

Далі головна героїня знайомиться із героями сучасності – протестувальниками із Помаранчевої революції та Революції Гідності. А також – відважними захисниками, які вже восьмий рік боронять Україну від російської агресії. Далі дівчинка з екрана "переноситься" на Майдан Незалежності – у рухах тримає той же ж букет, що у відео. Спочатку вона повільно крокує, а потім впевнено біжить до колони ветеранів АТО/ООС. Квіти вона вручає українському захиснику. "ДНК України та українців відвойовує своє", – підсумували у відео.