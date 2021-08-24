Парад військ відбувався на вулиці Хрещатик. Нею урочистим маршем проходила піша колона військових, зокрема і з країн-партнерів.

До теми У Києві відбувся військовий парад до Дня Незалежності: відео

У параді взяли участь військові з-за кордону

військовослужбовці броньованого кавалерійського розвідувального полку першої бронетанкової піхотної бригади Королівських збройних сил Великої Британії;

підрозділ другої піхотної бригади західного командування Сил оборони Грузії;

другий батальйон Королівської гвардії Данії – один із найстаріших підрозділів, у складі якого крокують військовослужбовці, які є учасниками міжнародних миротворчих місій;

парадний розрахунок Естонії був представлений військовими гвардійського батальйону – ця частина була створена у січні 1928 року та є спеціально званим підрозділом військової поліції Збройних сил Естонії;

військовослужбовці військової тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні – операція Unifier;

військові батальйону штабу Латвійських національних збройних сил – батальйон відомий 100-річною історією;

рота почесної варти Збройні сили Литви;

група роти почесної варти національної армії Молдови – військові цього підрозділу беруть участь у миротворчих місіях у всіх гарячих точках світу;

парадний розрахунок Збройних сил Словаччини – військові почесної варти та елітних сил спецоперацій;

Фінляндію представив гвардійський полк – підрозділ фінської армії;

Чехію представили військові батальйону почесної варти Збройних сил;

підрозділ Збройних сил США;

гвардійський полк Збройних сил Швеції;

прапороносна група спільної полько-литовської бригади.

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Військовий парад до 30-річчя Незалежності: що відомо

Загалом у військовому параді взяли участь понад 5 тисяч військових – як українських, так й іноземних.

До заходу залучили морську авіацію ВМС, авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ. На Хрещатик виходили 3 колони – піша, повітряна та механізована.

Дивіться відео з військового параду у Києві: